Ultime Notizie – Gavelli Danone | ‘Da noi +7% di natalità e 100% di rientro dopo la maternità’

"Da 11 anni abbiamo attuato un programma di parental policy che riteniamo, orgogliosamente, molto avanzato. Abbiamo tassi di natalità interna del +7%, contro il -3 e -4 nazionale, il 100% delle mamme che, dopo la maternità, tornano al lavoro, il 20% delle promozioni date alle neo mamme. La managerialità femminile è passata dal 40 al 45%". Così Fabrizio Gavelli, amministratore delegato di Danone Company Italia e Grecia, oggi, al primo dei due giorni degli Stati Generali della natalità, giunti alla seconda edizione. "Abbiamo deciso di aiutare concretamente neo mamme e neo papà con programmi specifici – aggiunge il capo di Danone – In primo luogo, con un'assistenza e un ascolto con le mamme, prima durante e dopo la maternità, per capire le loro ...

