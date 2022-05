Ue | Draghi | ' possibile cambiare Trattati | è l' ora dell' Europa e dobbiamo coglierla' **

(Di giovedì 12 maggio 2022) Washington, 12 mag. (Adnkronos) - "Le scelte che l'Ue deve affrontare sono brutalmente semplici. Possiamo essere padroni del nostro destino o schiavie decisioni degli altri". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, ricevendo il premio come Distinguished international leader dall'Atlantic Council a Washington. Il premier ha snocciolato le sfide che il Vecchio Continente ha davanti a sé: "dovremo razionalizzare la nostra spesa per la difesa, evitando inefficienze e duplicazioni; accelerare la transizione energetica; rilanciare la ripresa economica; affrontare le disuguaglianze di vecchia data e nuove. Queste trasformazioni radicali richiedono un cambiamento nelle nostre istituzioni e possono richiedere cambiamenti nei nostrifondatori.ricordare l'urgenza del momento, l'entità ...

Advertising

Ettore_Rosato : “C’è una cosa che apprezzo: il tuo sforzo di unire la Nato e l’UE” Le parole con cui #Biden ha accolto #Draghi son… - NicolaPorro : ?? La verità sulla visita di Draghi a Biden, le due guerre diverse di Usa e Ue e la fine del denaro facile. Questo e… - pietroraffa : === #Biden a Draghi, Lei è riuscito a unire Nato e Ue (Agi) - Sbisolo : RT @OGiannino: Ha ragione Draghi, è ora UE adotti pool comune acquisto gas&oil, basta diverse strategie nazionali: sarebbe maxivantaggio di… - ldigiov : RT @marioadinolfi: La dichiarazione di Draghi secondo cui “la Russia non è più Golia, non è un soggetto invincibile”, arrivata dopo i collo… -

...ricostruzione dell'Ucraina e ha esortato l'a 'dare una risposta collettiva. I singoli paesi non hanno risorse, l'Italia farà la sua parte insieme agli altri'. Sul problema dell'energiaha ...... le sanzioni incattiviscono Putin con dure conseguenze pere Occidente 'Le sanzioni economiche ... Le sanzioni incattiviscono Putin Giulio Sapelli, storico dell'economia, suda Biden È Putin ...Ha rafforzato i legami tra l’Ue e gli Stati Uniti, ha isolato Mosca ... Lo ha detto il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento all’Atlantic Council dove è stato insignito del ...ROMA (ITALPRESS) - La guerra in Ucraina, i prezzi dell'energia, l'inflazione, i rapporti tra America e Europa. Questi i temi al centro dell'incontro a Washingto ...