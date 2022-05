Stop dati ai cinesi. Biden cala la ghigliottina tech (Di giovedì 12 maggio 2022) Non solo Russia. Un’altra puntata della Guerra fredda tecnologica tra Stati Uniti e Cina sta per andare in onda. L’amministrazione di Joe Biden, svela Reuters, ha pronta la bozza di un ordine esecutivo che impedirà ad aziende legate a governi “rivali” di accedere ai dati personali degli americani. Il provvedimento riguarderà tutta la Pubblica amministrazione ma in particolare due ministeri: il Dipartimento della Giustizia e il Dipartimento per la Sanità. Una volta approvato, l’ordine darà al procuratore generale e segretario alla Giustizia Merrick Garland l’autorità di rivedere e potenzialmente mettere al bando transazioni commerciali che includono la vendita di dati se “pongono un rischio non idoneo alla sicurezza nazionale”. Sul fronte sanitario, al decreto dovrà seguire una norma del Dipartimento della Sanità per “assicurare che ... Leggi su formiche (Di giovedì 12 maggio 2022) Non solo Russia. Un’altra puntata della Guerra fredda tecnologica tra Stati Uniti e Cina sta per andare in onda. L’amministrazione di Joe, svela Reuters, ha pronta la bozza di un ordine esecutivo che impedirà ad aziende legate a governi “rivali” di accedere aipersonali degli americani. Il provvedimento riguarderà tutta la Pubblica amministrazione ma in particolare due ministeri: il Dipartimento della Giustizia e il Dipartimento per la Sanità. Una volta approvato, l’ordine darà al procuratore generale e segretario alla Giustizia Merrick Garland l’autorità di rivedere e potenzialmente mettere al bando transazioni commerciali che includono la vendita dise “pongono un rischio non idoneo alla sicurezza nazionale”. Sul fronte sanitario, al decreto dovrà seguire una norma del Dipartimento della Sanità per “assicurare che ...

