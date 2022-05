Sinner-Tsitsipas su Canale20: a che ora inizia, programma, tv, streaming ATP Roma 2022 (Di giovedì 12 maggio 2022) Arriva il momento dei quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2022. C’è ancora un azzurro in lizza per il trofeo Masters1000 di scena al Foro Italico di Roma, ed è Jannik Sinner: il ragazzo di Sesto Pusteria si giocherà le chance di approdare in semifinale con Stefanos Tsitsipas, in un match che può rappresentare un piccolo esame di maturità. Due anni fa Jannik scioccò il mondo sconfiggendo il greco proprio in questo torneo sul Pietrangeli: l’odierno numero 13 del mondo si impose in tre set con il punteggio di 6-1 6-7 6-2 in uno dei primi lampi di grandezza del suo tennis. Successivamente sono arrivate due sconfitte: la prima nella semifinale di Barcellona 2021 con un doppio 6-3, la seconda ai quarti di finale degli ultimi Australian Open. Il match tra Jannik Sinner e Stefanos ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Arriva il momento dei quarti di finale agli Internazionali d’Italia. C’è ancora un azzurro in lizza per il trofeo Masters1000 di scena al Foro Italico di, ed è Jannik: il ragazzo di Sesto Pusteria si giocherà le chance di approdare in semifinale con Stefanos, in un match che può rappresentare un piccolo esame di maturità. Due anni fa Jannik scioccò il mondo sconfiggendo il greco proprio in questo torneo sul Pietrangeli: l’odierno numero 13 del mondo si impose in tre set con il punteggio di 6-1 6-7 6-2 in uno dei primi lampi di grandezza del suo tennis. Successivamente sono arrivate due sconfitte: la prima nella semifinale di Barcellona 2021 con un doppio 6-3, la seconda ai quarti di finale degli ultimi Australian Open. Il match tra Jannike Stefanos ...

