(Di giovedì 12 maggio 2022) La notizia sarebbe davvero molto positiva, se confermata. In questi primi allenamenti con vista sulla, lasta ritrovando...

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, salgono le quotazioni di Damsgaard: torna titolare con la Fiorentina?: La notizia sarebbe davvero molto… -

Il Secolo XIX

...nel recupero della 31giornata del campionato Primavera 1 battono i pari età bianconeri eal ... perché laè a soli due punti. Sabatini infuriato dopo Salernitana Cagliari/ "Recupero di ...I rossoneria quota 80 contro i 78 dei nerazzurri. Protagonista assoluto della serata ... La penultima giornata vede in programma Milan - Atalanta e Cagliari - Inter, l'ultima Inter -... Sampdoria, salgono le quotazioni di Damsgaard. Quagliarella e la Viola, storia di gol La notizia sarebbe davvero molto positiva, se confermata. In questi primi allenamenti con vista sulla Fiorentina, la Sampdoria sta ritrovando un Mikkel Damsgaard brillante e in forma. Il centrocampist ...90+ 9' PAREGGIO DEL CAGLIARI CON ALTARE. Calcio d'angolo e stacco imperioso del centrale cagliaritano, che sovrasta Coulibaly e piega le mani a Sepe. 90+3 DI BELLO CAMBIA DECISIONE: cancella il rigore ...