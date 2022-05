Rocchi: ''Var o non Var, un arbitro deve essere in grado di prendere una decisione" (Di giovedì 12 maggio 2022) Rocchi: "Il Var è una delle migliori introduzioni del calcio moderno, sta portando tanta giustizia in più" Gianluca Rocchi interviene sulla questione arbitri e Var, all'indomani di una finale di Coppa Italia nervosa e ricca di episodi discussi. Queste le sue parole: "Il Var è una delle migliori introduzioni del calcio moderno e sta portando tanta giustizia in più, nonostante qualche errore ancora rimanga - ha detto Rocchi designatore dei campionati di Serie A e Serie B a margine della presentazione di un libro su Concetto Lo Bello come riporta Sport Mediaset -. Lo Bello è stato l'arbitro con la A maiuscola e questo è quello che un po' oggi manca. Tutti cerchiamo e vorremmo riavere arbitri con la A maiuscola, ma non è semplice". Rocchi riferisce che la classe arbitrale si trova in un periodo ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 12 maggio 2022): "Il Var è una delle migliori introduzioni del calcio moderno, sta portando tanta giustizia in più" Gianlucainterviene sulla questione arbitri e Var, all'indomani di una finale di Coppa Italia nervosa e ricca di episodi discussi. Queste le sue parole: "Il Var è una delle migliori introduzioni del calcio moderno e sta portando tanta giustizia in più, nonostante qualche errore ancora rimanga - ha dettodesignatore dei campionati di Serie A e Serie B a margine della presentazione di un libro su Concetto Lo Bello come riporta Sport Mediaset -. Lo Bello è stato l'con la A maiuscola e questo è quello che un po' oggi manca. Tutti cerchiamo e vorremmo riavere arbitri con la A maiuscola, ma non è semplice".riferisce che la classe arbitrale si trova in un periodo ...

