Pechino Express 2022, chi è Gianluca Fru: età, carriera, video, altezza, Aurora Leone, fidanzata, film e Instagram (Di giovedì 12 maggio 2022) Sta per tornare sul piccolo schermo Pechino Express, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all'insegna dell'avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c' quella degli 'Sciacalli', formata da Aurora Leone e Gianluca Fru. La comicità di Gianluca Fru: dagli esordi al debutto Gianluca Fru, nome d'arte di Gianluca Colucci, classe 1995, è un noto comico napoletano che lavora insieme ai The Jackal. Fru è entrato a far parte del gruppo nel 2016, ma è subito diventato famoso e amato dal pubblico per la sua sorprendente comicità. Nel 2021, insieme al collega Ciro Priello, ha partecipato al programma di Amazon LOL – Chi ride è fuori, ma è stato eliminato quasi subito.

