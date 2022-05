(Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude con una sconfitta 34-29 sul campo dell’ladella. La sfida della settima giornata di ritorno è stata ripetuta a causa di un errore tecnico e ha visto prevalere i siciliani. Era l’ultimo appuntamento del torneo di serie A2 per i sanniti, già certi del quarto posto aritmetico grazie al recente successo con l’Handball Club Mascalucia. Gara equilibrata fino a inizio secondo tempo, con laavanti più volte nel punteggio nella prima frazione chiusa con un solo gol di scarto. Dopo l’intervallo, complici l’espulsione di Galliano e l’infortunio di Alfredo De Luca, l’ha preso le distanze portando a casa i due punti. Rui Carvalho al termine del match ha fatto i complimenti ai suoi ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pallamano ##Benevento ko a #Enna, termina la stagione dei #Giallorossi ** - ilvaglio1 : Sconfitta a Enna, la Pallamano Benevento chiude la stagione #asdpallamanobenevento #ruicarvalho #benevento - TV7Benevento : Pallamano Benevento ko a Enna, termina la stagione dei giallorossi - - ennatv : Pallamano: l’Orlando Haenna in campo per il recupero contro Benevento - ottopagine : Pallamano Benevento, Schipani: 'Il quarto posto ci rende felici' #Benevento -

Enna -34 - 29 (15 - 14 ): Vasca, Laera 6, Coviello, Russo 1, De Luca, Di Tullio G., Errico 8, Ballerini 9, Di Tullio M., Galliano 2, Del Ninno, ...ORLANDO HAENNA 34 -29 Vittoria convincente per la OrlandoHaenna che oggi nella gara di ripetizione contro ilvince per 34 " 29. Dopo un primo tempo molto equilibrato e dove per ...Scrive l'area stampa della società sportiva: Si chiude con una sconfitta 34-29 sul campo dell'Enna la stagione della Pallamano Benevento. La sfida della settima giornata di ritorno è stata ripetuta a ...Si chiude con una sconfitta 34-29 sul campo dell’Enna la stagione della Pallamano Benevento. La sfida della settima giornata di ritorno è stata ripetuta a causa di un errore tecnico e ha visto ...