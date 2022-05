Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 13 Maggio 2022: Leone fiducioso (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Maggio 13 2022 Ariete Domani continua il vostro recupero, anche se in modo lento. Non avete dubbi sul fatto che il futuro sia raggiante e sono in arrivo belle soddisfazioni. Nei periodi positivi possono capitare momenti negativi e piccoli disagi ma non disperate. Luna sarà ancora in opposizione e potete restare coinvolti in grane legali. Toro Domani sarà fondamentale tenere sotto controllo stress e agitazioni. State attraversando momenti degni di nota che dureranno fino al 21 Maggio. La voglia di rivincita non manca ma dovete essere bravi a non farvi sovrastare dai dubbi. Gemelli Luna, Venere, Mercurio e Giove sono ancora favorevoli e invitano a valutare nuovi progetti e situazioni. Dovete seguire il vostro istinto quando vi incuriosisce ... Leggi su zon (Di giovedì 12 maggio 2022) L’diFox per oggi,13Ariete Domani continua il vostro recupero, anche se in modo lento. Non avete dubbi sul fatto che il futuro sia raggiante e sono in arrivo belle soddisfazioni. Nei periodi positivi possono capitare momenti negativi e piccoli disagi ma non disperate. Luna sarà ancora in opposizione e potete restare coinvolti in grane legali. Toro Domani sarà fondamentale tenere sotto controllo stress e agitazioni. State attraversando momenti degni di nota che dureranno fino al 21. La voglia di rivincita non manca ma dovete essere bravi a non farvi sovrastare dai dubbi. Gemelli Luna, Venere, Mercurio e Giove sono ancora favorevoli e invitano a valutare nuovi progetti e situazioni. Dovete seguire il vostro istinto quando vi incuriosisce ...

