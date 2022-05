Meteo giovedì: ancora anticiclone sbutropicale, con temperature estive. I dettagli (Di giovedì 12 maggio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’area depressionaria che nella prima parte della settimana è ancora presente sulle nostre regioni meridionali si sta spostando verso il Mediterraneo orientale e ben presto uscirà definitivamente di scena. Al suo posto è già in fase di rimonta un’area anticiclonica in espansione dall’Europa occidentale, supportata da un crescente flusso di correnti in risalita dal Nord Africa, che favorirà una stabilizzazione del tempo e un aumento delle temperature, destinate a portarsi su valori praticamente estivi. Il rialzo termico coinvolgerà tutta Italia, inizialmente soprattutto il Nord, dove già mercoledì si potranno sfiorare punte di 28/30°C, poi anche il Centro-Sud. Un residuo afflusso di correnti settentrionali, tuttavia, sarà ancora causa di una certa instabilità diurna mercoledì sulle ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 12 maggio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’area depressionaria che nella prima parte della settimana èpresente sulle nostre regioni meridionali si sta spostando verso il Mediterraneo orientale e ben presto uscirà definitivamente di scena. Al suo posto è già in fase di rimonta un’area anticiclonica in espansione dall’Europa occidentale, supportata da un crescente flusso di correnti in risalita dal Nord Africa, che favorirà una stabilizzazione del tempo e un aumento delle, destinate a portarsi su valori praticamente estivi. Il rialzo termico coinvolgerà tutta Italia, inizialmente soprattutto il Nord, dove già mercoledì si potranno sfiorare punte di 28/30°C, poi anche il Centro-Sud. Un residuo afflusso di correnti settentrionali, tuttavia, saràcausa di una certa instabilità diurna mercoledì sulle ...

