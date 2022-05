Mattarella: non può esserci in Italia conflitto lavoro - maternità (Di giovedì 12 maggio 2022) "Non può esservi opposizione tra impegno professionale, attività lavorativa e scelta di maternità. La Repubblica non può privarsi dei talenti della piena partecipazione femminile". Lo sottolinea con ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) "Non può esservi opposizione tra impegno professionale, attività lavorativa e scelta di. La Repubblica non può privarsi dei talenti della piena partecipazione femminile". Lo sottolinea con ...

