Lanzara | «Castel S Giorgio ha subito una notevole trasformazione urbanistica»

(Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo cinque anni di intenso lavoro Paola, il sindaco diSan, traccia le linee del suo prossimo impegno alla luce dei risultati del primo mandato ricco di realizzazioni che si aspettavano da decenni. La sindaca che vanta il primato di essere stata la prima sindaca donna dell’Agro nocerino lo fa con la signorilità che la contraddistingue e con la consapevolezza di aver dedicato al Comune tutta sé stessa. “sansi è caratterizzata negli anni per essere un territorio di confine tra la valle dell’Irno e agro nocerino, a discapito della propria identità sociale, economica e culturale – dice Paola– È tempo di superare la logica del comune cerniera per sviluppare un centro autonomo, attrattivo, dotato di una propria prospettiva di sviluppo, forte ...

Advertising

AgenPolitica : CASTEL SAN GIORGIO. FRANCO LONGANELLA: “CON PAOLA LANZARA PER 5 ANNI DI SERIETA’ E CONCRETEZZA” - AgenPolitica : CASTEL SAN GIORGIO. GIUSTINA GALLUZZO: “ANCHE QUEST’ANNO AL FIANCO DI PAOLA LANZARA” - AgenPolitica : CASTEL SAN GIORGIO. PAOLA LANZARA: “5 MAGGIO, DATA IMPORTANTE. IL NOSTRO IMPEGNO PER SICUREZZA TERRITORIO” -

Agenda Politica

...in fase di completamento è il frutto di un protocollo di intesa stipulato dall'Amministrazione Comunale diSan Giorgio con il Consorzio di Bonifica, promosso dal Sindaco Paolae dall'...Giovanni De Caro si è dimesso da assessore al personale. Questa mattina ha rinunciato, formalmente, alle deleghe assessoriali come già anticipato verbalmente al sindaco Paola. I dettagli Nel documento De Caro scrive: 'Vista la nuova e imprevedibile situazione politico - amministrative che si è venuta a creare recentemente, con molto rammarico e contro la mia ... CASTEL SAN GIORGIO. FRANCO LONGANELLA: "CON PAOLA LANZARA PER 5 ANNI DI SERIETA' E CONCRETEZZA" W tutte le mamme, W le mamme di Castel San Giorgio, con un pensiero speciale alle mamme in cielo-ha concluso il sindaco Paola Lanzara.Castel San Giorgio si prepara a festeggiare tutte le mamme con una giornata ricca di eventi. Di seguito tutti gli eventi ...