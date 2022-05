La prima immagine del buco nero al centro della Via Lattea | “E’ la prova che esiste”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiFotografato ilalnostra galassia, la Via, e il più vicino, grazie alla collaborazione internazionale Event Horizon Telescope (Eht) e con il contributo italiano di Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), Università Federico II di Napoli e di Cagliari. L’è ladefinitiva che alViac’è un. Pubblicato in 10 articoli su The Astrophysical Journal Letters, il risultato è annunciato in tutto il mondo a partire dalla Germania, con lo European Southern Observatory (Eso); in Italia da Inaf, Infn e le due università. A tre anni dalla ...