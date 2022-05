La linea di Draghi sulla guerra non smorza le tensioni nella maggioranza. Conte chiede voto Parlamento

Advertising

CarloCalenda : La posizione presa da #Draghi a Washington è quella giusta. Insieme a Macron sta riportando l’UE sulla linea corret… - fattoquotidiano : LA NATO BOICOTTA IL NEGOZIATO / DRAGHI OBBEDISCE, SCHOLZ NO Draghi va a Washington su una linea ultra-atlantista i… - Antonel77081924 : RT @CarloCalenda: La posizione presa da #Draghi a Washington è quella giusta. Insieme a Macron sta riportando l’UE sulla linea corretta per… - Quinta00876879 : RT @ProItalia_org: #Draghi ha fatto il suo lavoro: spazzare via le PMI, gambizzare la nostra economia, svenderci (di nuovo) all'alta finanz… - francescoburra3 : RT @ProItalia_org: #Draghi ha fatto il suo lavoro: spazzare via le PMI, gambizzare la nostra economia, svenderci (di nuovo) all'alta finanz… -

Corriere della Sera

In Consiglio dei ministri il premier ha aggiornato sui colloqui con Biden, giovedì prossimo l'informativa alle Camere. Distinguo di Salvini che chiede un incontro don il presidente del ConsiglioL'Italia ha già dato e ora deve essere in primaper la pace. Un passaggio con un voto, con un ... Voi stessi giornalisti dire che le ultime dichiarazioni disono diverse da quella passate... Guerra in Ucraina, la linea di Draghi: avanti con le sanzioni. Fare ogni sforzo per negoziati di pace Draghi nel tour, costruito attorno al perno dell’incontro con il presidente americano, Joe Biden, ha detto e fatto molte cose, e tocca a chi racconta per mestiere scegliere quali valorizzare come cruc ...In Consiglio dei ministri il premier ha aggiornato sui colloqui con Biden, giovedì prossimo l'informativa alle Camere. Distinguo di Salvini che chiede un incontro don il presidente del Consiglio ...