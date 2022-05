Kate e William | la gioia è immensa | i fan attendono solo l’annuncio ufficiale

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 12 maggio 2022) La visita reale in una scuola scozzese ha alimentato ulteriormente i dubbi su un quartogenito di. E le loro parole sembrano non lasciare dubbi in merito E’ oramai un anno che si susseguono rumors circa una possibile, nuova gravidanza diMiddleton. Non è mai arrivata nessuna conferma né commento da parte dei diretti interessati, ma le ultime dichiarazioni ci fanno pensare, e sperare, che in realtà il desiderio didi avere un quarto figlio sia evidente. Non sembra proprio pensarla così, ma, in realtà, potrebbe semplicemente essere un gioco fra loro in cui lui fa finta di non voler altri figli quando, in realtà, potrebbe volerli. Vediamo cosa è accaduto., in cantiere un altro figlio? La coppia dei duchi di ...