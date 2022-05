Juventus, arriva l’annuncio di Chiellini: sul futuro! (Di giovedì 12 maggio 2022) La Juventus è tornata a chiudere una stagione senza nemmeno un trofeo vinto dopo 10 anni dall’ultima volta. Con la sconfitta contro l’Inter anche la Coppa Italia è sfumata e il capitano Giorgio Chiellini si è espresso a riguardo ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue parole. Juventus Inter ChielliniSulla partita: “Dispiace, loro hanno avuto il pallino del gioco, ma a livello di occasioni abbiamo tenuto bene. L’Inter ha dimostrato di essere più forte, spero che la rabbia di aver perso 3 volte contro di loro ci dia la giusta carica per far bene la prossima stagione. Dispiace chiudere la stagione senza trofei dopo dieci anni”. Su cosa non ha funzionato: “Chiaramente qualcosa non ha funzionato, c’è stato un percorso di miglioramento, ma ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) Laè tornata a chiudere una stagione senza nemmeno un trofeo vinto dopo 10 anni dall’ultima volta. Con la sconfitta contro l’Inter anche la Coppa Italia è sfumata e il capitano Giorgiosi è espresso a riguardo ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue parole.InterSulla partita: “Dispiace, loro hanno avuto il pallino del gioco, ma a livello di occasioni abbiamo tenuto bene. L’Inter ha dimostrato di essere più forte, spero che la rabbia di aver perso 3 volte contro di loro ci dia la giusta carica per far bene la prossima stagione. Dispiace chiudere la stagione senza trofei dopo dieci anni”. Su cosa non ha funzionato: “Chiaramente qualcosa non ha funzionato, c’è stato un percorso di miglioramento, ma ...

