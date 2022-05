Incidenti sul lavoro, morto a Vicenza un operaio di 50 anni: folgorato da un cavo dell’alta tensione in acciaieria (Di giovedì 12 maggio 2022) Un operaio di 50 anni è morto all’ospedale di Vicenza dopo che, ieri pomeriggio, era stato folgorato da un cavo dell’alta tensione alle Acciaierie Beltrame: lo si legge sul Corriere del Veneto. Colpito dalla scarica, l’uomo è andato in arresto cardiaco: è stato prima soccorso dai colleghi con il defibrillatore, poi trasportato d’urgenza dagli operatori del 118 nel reparto di rianimazione dell’ospedale, ma è deceduto poco dopo. Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, l’operaio era dipendente di una ditta esterna alle acciaierie e stava manovrando una gru nel piazzale esterno dello stabilimento: con il braccio della gru avrebbe accidentalmente toccato il cavo ad alta tensione. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Undi 50all’ospedale didopo che, ieri pomeriggio, era statoda unalle Acciaierie Beltrame: lo si legge sul Corriere del Veneto. Colpito dalla scarica, l’uomo è andato in arresto cardiaco: è stato prima soccorso dai colleghi con il defibrillatore, poi trasportato d’urgenza dagli operatori del 118 nel reparto di rianimazione dell’ospedale, ma è deceduto poco dopo. Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, l’era dipendente di una ditta esterna alle acciaierie e stava manovrando una gru nel piazzale esterno dello stabilimento: con il braccio della gru avrebbe accidentalmente toccato ilad alta. L'articolo ...

