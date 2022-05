Grande Fratello Vip 7 e Ballando con le Stelle: in lizza due nomi prestigiosi (Di giovedì 12 maggio 2022) Alfonso Signorini sta lavorando alla prossima edizione del Grande Fratello Vip 7. Dal canto suo anche Milly Carlucci sta cercando chi “arruolare” nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Grande Fratello Vip 7: un nome prestigioso nel cast? La prossima edizione del Grande Fratello Vip 7 andrà in onda su Canale 5, a partire dal 19 settembre. Di conseguenza, il conduttore insieme al suo gruppo di lavoro ha avviato i casting per i nuovi “vipponi” che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, tra i concorrenti in lizza ci sarebbe Patrizia Groppelli. La diretta interessata è nata il 4 giugno 1973 e si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo per le numerose ospitate nei ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 12 maggio 2022) Alfonso Signorini sta lavorando alla prossima edizione delVip 7. Dal canto suo anche Milly Carlucci sta cercando chi “arruolare” nella prossima edizione dicon leVip 7: un nome prestigioso nel cast? La prossima edizione delVip 7 andrà in onda su Canale 5, a partire dal 19 settembre. Di conseguenza, il conduttore insieme al suo gruppo di lavoro ha avviato i casting per i nuovi “vipponi” che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, tra i concorrenti inci sarebbe Patrizia Groppelli. La diretta interessata è nata il 4 giugno 1973 e si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo per le numerose ospitate nei ...

Advertising

fragolatraveler : Alla fine sti reality come il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi ti fanno capire come sono le persone famose nell… - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip 7 e Ballando con le Stelle: in lizza due nomi prestigiosi #ballandoconlestelle #gfvip #gfvip7 - giaaalo : RT @atrotnoc: vogliamo dirlo che il pubblico generalista concede tutto a manuel e lo applaude solamente perché vive una condizione di disab… - DonnaGlamour : Ariana Grande, in reggiseno al matrimonio del fratello: le foto del look “graffiante” - Pluviophile_G : RT @atrotnoc: vogliamo dirlo che il pubblico generalista concede tutto a manuel e lo applaude solamente perché vive una condizione di disab… -