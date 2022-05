Golf | DP World Tour 2022 | inglesi sugli scudi nel primo round del Soudal Open Buon esordio per Francesco Laporta

(Di giovedì 12 maggio 2022) Iisti del DPsi ritrovano in Belgio per darsi battaglia nel(montepremi 2 milioni di dollari). Al termine dela guidare la leaderboard con lo score di -6 (65 colpi) troviamo un terzetto tutto inglese composto da Callum Shinkwin, Dale Whitnell, e Sam Horsfield. In quarta posizione ad un solo colpo dai leader troviamo il tedesco Yannik Paul, il danese Jeft Winther, il polacco Adrian Meronk, gli spagnoli Alvaro Quiros e Nacho Elvira, e lo svedese Alexander Bjork. Sul percorso par 71 del Rinkven InternationalClub di Antwerp (Belgio) chiudono la top ten con -4 l’inglese Paul Waring, il sudafricano Oliver Bekker, il malese Gavin Green, e lo scozzese Ewen Ferguson. Per quel che riguarda i colori azzurri le note ...

