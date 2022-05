Gianluca Ginoble positivo al Covid | Il Volo conferma la partecipazione all’Eurovision

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il– foto di Paolo De Francesco per MoltimediaMILANO – Questa mattina “Il” è stato ospite a Rtl 102.5, durante “W L’Italia”, in una versione “inedita”. Piero Barone e Ignazio Boschetto in diretta da Torino e dall’Abruzzo, risultatoal. Come sta? “Mi dispiace vedere questa situazione. Ieri sono scappato via all’improvviso”, ha detto. “Ho lasciato il palco dell’Eurovision e i ragazzi. Non poter vivere questa grande esperienza di vita davanti a milioni di persone è frustrante, ma mi fortificherà”. Questa, però, sarà un’occasione per sperimentare la realtà aumentata: “Grazie alla tecnologia siamo riusciti a fare un video e mandarlo nel led wall”, ha raccontato Ignazio. ...