(Di giovedì 12 maggio 2022) Le Iene, nella puntata dell’11 maggio, hanno mandato in onda un nuovo servizio che testa l’intimità di altre quattro coppie note. Ispirato alla notizia dell’accordo prematrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck che prevedrebbe “sess0 almeno 4alla”. Ecco le risposte di due coppie in particolare: Edoardo Stoppa e Juliana Moreira,. I primi insieme da quasi 15 anni, mentreedda tre anni. Ecco cosa pensano dell’accordo prematrimoniale dei Bennifer. Juliana scherzando ha detto: “Anch’io ho messo 7al giorno.”ha risposto: “La mia clausola è che ogni sei mesimi deve portare una donna.” La prima domande del test del programma di Italia ...

... da Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa adBelli e Delia Duran, passando per Iva Zanicchi e ... si sono accesi i riflettori sulla vita sessuale dei. Pare che Jlo abbia chiesto all'attore una vita ...Lui, oltre ad aver preso parte a Temptation Island, è noto per la paparazzata hot con Delia Duran che, in crisi conBelli a causa del rapporto dell'attore con Soleil Sorge , ha voluto far ...Gf Vip 6, Alex Belli e Delia Duran rivelano quante volte fanno l’amore in una settimana e qual è la loro posizione preferita. Le Iene nella ...La iena è partita subito forte, chiedendo alle quattro coppie vip l’ultima volta che hanno fatto l’amore. Alex Belli e Delia Duran hanno risposto confidando di avere avuto un rapporto intimo la ...