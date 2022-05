Forum delle Economie a Capaccio Paestum (Di giovedì 12 maggio 2022) Un Forum delle Economie è stato organizzato da UniCredit in collaborazione con Confindustria Salerno e patrocinato dal Comune di Capaccio Paestum, dal titolo: “I prodotti tipici nell’esperienza turistica: arte, storia e cibo in un percorso di valorizzazione del territorio” L’incontro si si svolgerà oggi dalle ore 15.30, presso l’Ex Tabacchificio Borgo di Cafasso in Via Cafasso 21 a Capaccio Paestum Durante la giornata sarà presentato lo Studio Nomisma-UniCredit su “Il sistema lattiero caseario: contributo all’economia ed alla valorizzazione del territorio”. Il Forum sarà aperto da Francesco Alfieri, Sindaco Capaccio Paestum.?A seguire l’intervento di Luigi Raia, Direttore Generale agenzia regionale per la promozione ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 12 maggio 2022) Unè stato organizzato da UniCredit in collaborazione con Confindustria Salerno e patrocinato dal Comune di, dal titolo: “I prodotti tipici nell’esperienza turistica: arte, storia e cibo in un percorso di valorizzazione del territorio” L’incontro si si svolgerà oggi dalle ore 15.30, presso l’Ex Tabacchificio Borgo di Cafasso in Via Cafasso 21 aDurante la giornata sarà presentato lo Studio Nomisma-UniCredit su “Il sistema lattiero caseario: contributo all’economia ed alla valorizzazione del territorio”. Ilsarà aperto da Francesco Alfieri, Sindaco.?A seguire l’intervento di Luigi Raia, Direttore Generale agenzia regionale per la promozione ...

