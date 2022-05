Fiumicino | al via i lavori di asfaltatura del lungomare E non solo

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 12 maggio 2022)– “Prosegue incessantemente l’opera di ammodernamento del territorio: in più punti della città si stanno svolgendo delle importanti opere di posa delle fibre ottiche, l’estensione delle reti idriche e fognarie, oltre al potenziamento della rete elettrica”. Inizia così una nota diffusa da Angelo Caroccia, assessore aiPubblici di. In virtù di tali interventi, spiega, l’assessorato aiPubblici sta eseguendo già da diverse settimane la ridi molteplici strade sia primarie che secondarie; nei prossimi giorni saranno aperti altri importanti cantieri che, anche se impattanti sulla quotidianità , saranno essenziali per la messa in sicurezza di alcune importanti strade della città, come i cantieri in corso su via Re di Puglia, via della Scafa e di un tratto di via ...