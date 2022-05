Fabrizio Moro: esce il singolo “Oggi” (Di giovedì 12 maggio 2022) Reduce dal successo sanremese con il brano “Sei tu” (vincitore del “Premio Bardotti”), Fabrizio Moro lancia il nuovo singolo “Oggi”. Fabrizio Moro: quando esce il nuovo singolo “Oggi”? Si tratta del secondo estratto dall’Ep di inediti “La mia Voce” (Fattoria del Moro / Distr. Warner Music Italy), uscito lo scorso 4 febbraio. Un disco che viaggia all’interno di Fabrizio, della sua anima, della sua intimità e della sua vena poetica. In “Oggi”, il cantautore romano, riapre la finestra su se stesso e si lascia andare ad un testo sincero, sempre coerente con il suo modo di essere e di come affronta la vita, dando così voce all’idea positiva della relazione d’amore quasi come un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 12 maggio 2022) Reduce dal successo sanremese con il brano “Sei tu” (vincitore del “Premio Bardotti”),lancia il nuovo”.: quandoil nuovo”? Si tratta del secondo estratto dall’Ep di inediti “La mia Voce” (Fattoria del/ Distr. Warner Music Italy), uscito lo scorso 4 febbraio. Un disco che viaggia all’interno di, della sua anima, della sua intimità e della sua vena poetica. In “”, il cantautore romano, riapre la finestra su se stesso e si lascia andare ad un testo sincero, sempre coerente con il suo modo di essere e di come affronta la vita, dando così voce all’idea positiva della relazione d’amore quasi come un ...

Advertising

Chicca_colors : RT @HikariLuci: L’assenza di Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente” all’Eurovision per me è inspiegabile - sehmagazine : ???? “Oggi”, in radio da domani il nuovo singolo di Fabrizio Moro, estratto dall’album “La mia Voce”. Annunciate anch… - zazoomblog : “Oggi” alla scoperta del nuovo brano di Fabrizio Moro [VIDEO] - #“Oggi” #scoperta #nuovo #brano - nicoletta_zeno : RT @ritty_miffy: @SanremoESC Scusate, non dimenticate questi tre grandi artisti con delle voci incredibilmente meravigliose e che ci hanno… - Lopinionista : 'Oggi', alla scoperta del nuovo brano di Fabrizio Moro [VIDEO] -