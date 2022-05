Ex centrale Enel a Fiumicino, sicurezza inesistente: la denuncia di Crescere Insieme (Di giovedì 12 maggio 2022) Fiumicino – “Cancello sempre aperto e accessibile a chiunque, sacchi di immondizia ovunque, rifiuti e carcasse di elettrodomestici abbandonati, erba alta e sterpaglie. In poche parole: insicurezza, degrado e incuria. Così si presenta oggi l’area esterna dell’ex centrale Enel di Fiumicino. Uno spazio che il Comune vorrebbe trasformare in Auditorium, e fino a poco tempo fa usato per eventi culturali (realizzati all’interno di una tensostruttura, ora smontata) dalla stessa Amministrazione comunale, è ad oggi un rischio per la sicurezza di tutti. Il fatto che l’area sia completamente accessibile a chiunque è di passaggio rende pericolosa la colata di cemento sulla quale sorgeva la tensostruttura, e adesso piena di ganci e ferri che spuntano dal terreno“. A denunciare la ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 12 maggio 2022)– “Cancello sempre aperto e accessibile a chiunque, sacchi di immondizia ovunque, rifiuti e carcasse di elettrodomestici abbandonati, erba alta e sterpaglie. In poche parole: in, degrado e incuria. Così si presenta oggi l’area esterna dell’exdi. Uno spazio che il Comune vorrebbe trasformare in Auditorium, e fino a poco tempo fa usato per eventi culturali (realizzati all’interno di una tensostruttura, ora smontata) dalla stessa Amministrazione comunale, è ad oggi un rischio per ladi tutti. Il fatto che l’area sia completamente accessibile a chiunque è di passaggio rende pericolosa la colata di cemento sulla quale sorgeva la tensostruttura, e adesso piena di ganci e ferri che spuntano dal terreno“. Are la ...

