Eva Henger riabbraccia le sue amiche in ospedale (Di giovedì 12 maggio 2022) Aveva proprio bisogno dell’affetto e del calore delle sue amiche più care Eva Henger dopo l’inferno che lei e suo marito Massimiliano Caroletti hanno affrontato e stanno affrontando. L’attrice si trova in una clinica a Roma, dove sta ricevendo tutte le cure del caso e per il momento, è ancora allettata. Sui social però mostra di aver ritrovato, anche se per qualche minuto, il sorriso, grazie alla presenza di alcune persone per lei speciali. Posta una storia Eva, e si mostra un po’ più serena al fianco delle sue amiche speciali, amiche che le hanno fatto visita e che le stanno vicino in questo momento così difficile. “Le mie amiche del cuore a darmi energia e positività” ha scritto Eva nelle sue storie instagram, con una dolce dedica per le ragazze che sono state insieme a lei nella struttura e hanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 12 maggio 2022) Aveva proprio bisogno dell’affetto e del calore delle suepiù care Evadopo l’inferno che lei e suo marito Massimiliano Caroletti hanno affrontato e stanno affrontando. L’attrice si trova in una clinica a Roma, dove sta ricevendo tutte le cure del caso e per il momento, è ancora allettata. Sui social però mostra di aver ritrovato, anche se per qualche minuto, il sorriso, grazie alla presenza di alcune persone per lei speciali. Posta una storia Eva, e si mostra un po’ più serena al fianco delle suespeciali,che le hanno fatto visita e che le stanno vicino in questo momento così difficile. “Le miedel cuore a darmi energia e positività” ha scritto Eva nelle sue storie instagram, con una dolce dedica per le ragazze che sono state insieme a lei nella struttura e hanno ...

