Eurovision 2022: il covid non ferma Il Volo, sul palco grazie alla tecnologia (Di giovedì 12 maggio 2022) Il baritono Gianluca Ginoble, risultato positivo al virus, si esibirebbe tramite tecniche di realtà aumentata. Al Pala Olimpico di Torino, un’inedita formazione a due voci, quelle dei tenori Piero Barone e Ignazio Boschetto. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 12 maggio 2022) Il baritono Gianluca Ginoble, risultato positivo al virus, si esibirebbe tramite tecniche di realtà aumentata. Al Pala Olimpico di Torino, un’inedita formazione a due voci, quelle dei tenori Piero Barone e Ignazio Boschetto. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

RaiPlay : Il palco di #Eurovision torna sempre a te: @DiodatoMusic, non potevamo sopportare questo silenzio innaturale fra no… - EurovisionRai : ?? @Dardust, @BennyBenassi, @SandTGofficial e #SylviaCatasta: ci avete portato in un altro universo musicale! ?? L’e… - EurovisionRai : Shine on you crazy #Eurovision! ? L’apertura della prima semifinale di #Eurovision2022 è su RaiPlay ?… - Mura72Claudia : RT @Agenzia_Ansa: Stasera la seconda semifinale dell'Eurovision song contest. Tra gli ospiti Il Volo nonostante la positività al Covid di G… - cleoliv24 : RT @IlContiAndrea: #Eurovision 2022, chi è #EmmaMuscat. La ex concorrente di Amici: “Orgogliosa di rappresentare Malta. Ma faccio il tifo a… -