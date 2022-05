Eurovision 2022, chi è Emma Muscat. La ex concorrente di Amici: “Orgogliosa di rappresentare Malta. Ma faccio il tifo anche per altri due Paesi” (Di giovedì 12 maggio 2022) Appuntamento stasera con la seconda Semifinale con alla conduzione Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Tra i 18 partecipanti c’è una “vecchia” conoscenza per il pubblico italiano ed è Emma Muscat nel cast alla diciassettesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, classificata al quinto posto. La cantante rappresenterà Malta con il brano “I Am What I Am”, che sarà contenuto nell’Ep “I Am Emma”, in uscita il 13 maggio. Abbiamo incontrato Emma dopo le prove sul palco del Pala Alpitour di Torino per raccogliere le prime impressioni: “Mi sono già divertita moltissimo. Sul palco con me ci saranno quattro ballerini della Be a pro Agency: Shadia Taghi (che è anche la coreografa; ndr), Giulia Santoriello, Lorenzo De Rosa e Frank Dodien. Li ho voluto per offrire un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Appuntamento stasera con la seconda Semifinale con alla conduzione Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Tra i 18 partecipanti c’è una “vecchia” conoscenza per il pubblico italiano ed ènel cast alla diciassettesima edizione di “di Maria De Filippi”, classificata al quinto posto. La cantante rappresenteràcon il brano “I Am What I Am”, che sarà contenuto nell’Ep “I Am”, in uscita il 13 maggio. Abbiamo incontratodopo le prove sul palco del Pala Alpitour di Torino per raccogliere le prime impressioni: “Mi sono già divertita moltissimo. Sul palco con me ci saranno quattro ballerini della Be a pro Agency: Shadia Taghi (che èla coreografa; ndr), Giulia Santoriello, Lorenzo De Rosa e Frank Dodien. Li ho voluto per offrire un ...

