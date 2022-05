Esperti esterni con gestione separata Inps, aliquote 2022. Guida con scheda da far compilare ai soggetti esterni (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Inps, con Circolare n. 25 del 11 febbraio 2022, ha comunicato le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata Inps per il 2022. Di seguito ne riassumiamo gli aspetti salienti, sottolineando, altresì, gli adempimenti cui sono tenute le scuole. Alla fine rendiamo disponibile un modello di scheda fiscale da far compilare agli Esperti esterni che collaborano a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 12 maggio 2022) L’, con Circolare n. 25 del 11 febbraio, ha comunicato ledovute per la contribuzione allaper il. Di seguito ne riassumiamo gli aspetti salienti, sottolineando, altresì, gli adempimenti cui sono tenute le scuole. Alla fine rendiamo disponibile un modello difiscale da faragliche collaborano a scuola. L'articolo .

Advertising

pavlov_813 : @Apus83 Capisco la logica, anche se in ogni altro ambito mi sembra che il controllo venga esercitato da organi di v… - giucampesi : RT @mcripolsi_uniba: Ciclo di lezioni pubbliche con esperti esterni sulle politiche penali e per la sicurezza. Maggio - Giugno 2022 Aula 1… - sicceroio : @borghi_claudio @AlbertoBagnai @Rinaldi_euro #sicceroio invitavo anche Lady Demonique a parlare di vincoli esterni… - laboescapes : RT @mcripolsi_uniba: Ciclo di lezioni pubbliche con esperti esterni sulle politiche penali e per la sicurezza. Maggio - Giugno 2022 Aula 1… - mcripolsi_uniba : Ciclo di lezioni pubbliche con esperti esterni sulle politiche penali e per la sicurezza. Maggio - Giugno 2022 Aul… -