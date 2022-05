(Di giovedì 12 maggio 2022) Una manifestazione didietro l'altra anche, ovviamente, via social per i calciatoridopo il successo nella finale di Coppa Italia contro la Juve . Tra i più scatenati, Marcelo ...

sportli26181512 : Dalla birra con sigaretta di Brozovic alle emozioni di #Dzeko: tutta la gioia dell'Inter su Instagram: Le reazioni… - cordas palle a mollo sigaretta birra e due trofei senza alzarsi dalla panchina CAPITANO

Tra i più scatenati, Marcelo Brozovic , che posta una foto cone sigaretta insieme ad Alex Cordaz e una storia con (quasi) la medesima immagine di festeggiamenti, con cuori nerazzurri e la ...E questo gap è presente a qualsiasi età, forse perché assumere vino,o altro è sempre più un ... Avere una percentuale inferiore di fumatori o di obesi non dipende solocapacità di mandare i ... Dalla birra artigianale un percorso che unisce aziende e territorio Da venerdì a domenica si svolgerà, al Mercato Ortofrutticolo in Darsena, “L’arte della Birra”, manifestazione che vanta il patrocinio del Comune di Viareggio e di Confesercenti. La kermesse vedrà la p ...Quando il calcio è calcio vero, la differenza la fa la birra che hai nelle gambe. L’Inter ne aveva di più, soprattutto in mezzo al campo, dove per larghi tratti ha dominato. Ma Allegri stavolta ha pec ...