COVID, un decesso al Moscati di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiÈ deceduto ieri sera, nell'area COVID di Nefrologia della Città ospedaliera, un paziente di 74 anni di Mercogliano, ricoverato dal 18 aprile. L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.964 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 432 persone: – 8, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 3, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 2, residenti nel comune di Andretta; – 1, residente nel comune di Aquilonia; – 16, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 19, residenti nel comune di Atripalda; – 4, residenti nel comune di Avella; – 69, residenti nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 4, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Bisaccia; – 3, residenti nel comune di ...

