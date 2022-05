Advertising

angelo_bonanata : RT @MonacoTribuneIT: Questo week end, la mitica corsa monegasca fa il suo grande ritorno sul circuito del Principato. Lo spettacolo promett… - Reartwo : RT @MonacoTribuneIT: Questo week end, la mitica corsa monegasca fa il suo grande ritorno sul circuito del Principato. Lo spettacolo promett… - MonacoTribuneIT : Questo week end, la mitica corsa monegasca fa il suo grande ritorno sul circuito del Principato. Lo spettacolo prom… - _Pehicc : RT @pivamarialucia: @Laural21562870 @ChangeItalia La corsa dei buoi È uno spettacolo crudele, vergognoso, assolutamente incivile. - mysweetcreatur : RT @1D__journal: ????:'Anche quello è stato uno spettacolo speciale, Doncaster, e mi sentivo come se potessi dire quanto significasse per lui… -

LA NAZIONE

Domenica mattina podismo solidale sei anni dopo l'assassinio della donna da parte dell'ex marito. Venerdì 20 nel pratone delle Cornacchie alle Cascine la serata con Dolcenera, Anna Meacci e tanti ...La presentazione dell'iniziativa "Per Michela" (foto Giuseppe Cabras/New Press Photo) Per approfondire : Articolo : Unaper Michela Noli e tutte le donne nel mirino Articolo :per Michela "Diciamo basta ai femminicidi" Articolo : "Io, Michela" I colori del femminicidio nelle tele di Paola Alberti Ricordare Michela Noli , hostess di terra all'aeroporto di ... Corsa e spettacolo per Michela "Diciamo basta ai femminicidi"