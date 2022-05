Corea Del Nord, Kim Jong-un ordina il lockdown totale (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente NordCoreano Kim Jong-un ha ordinato il lockdown per tutte le città del Paese. È la prima volta che la Corea del Nord ammette un caso di Covid-19 e le autorità NordCoreane vogliono fare di tutto per fermare il problema sul nascere. I campioni prelevati da pazienti malati con febbre nella capitale Pyongyang erano “coerenti con” la variante Omicron altamente trasmissibile, ha riferito la Kcna. Kim Jong-un ordina il lockdown totale “Si è creata una grave situazione a causa dell’introduzione di un virus mutante Omicron stealth nei nostri distretti”, ha affermato l’agenzia di stampa ufficiale Kcna. Le autorità hanno quindi valutato le misure nazionali di ... Leggi su tvzap (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidenteno Kim-un hato ilper tutte le città del Paese. È la prima volta che ladelammette un caso di Covid-19 e le autoritàne vogliono fare di tutto per fermare il problema sul nascere. I campioni prelevati da pazienti malati con febbre nella capitale Pyongyang erano “coerenti con” la variante Omicron altamente trasmissibile, ha riferito la Kcna. Kim-unil“Si è creata una grave situazione a causa dell’introduzione di un virus mutante Omicron stealth nei nostri distretti”, ha affermato l’agenzia di stampa ufficiale Kcna. Le autorità hanno quindi valutato le misure nazionali di ...

