COMUNICAZIONE UFFICIALE GUIDA TECNICA

Leggi su udine20

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il Pordenone Calcio comunica che nella stagione sportiva 2022/23 non sarà prolungata la collaborazione con l’allenatore Bruno Tedino, i collaboratori Carlo Marchetto e Alcide Di Salvatore. Il presidente Mauro Lovisa e tutto il Club ringraziano tecnico e staff: «Mister Tedino e il suo staff sono subentrati in corsa in una stagione molto difficile. Confidavamo di poter risalire insieme, ma non ci siamo riusciti. Gli errori sono stati commessi da tutti, in primis dalla Società. A Tedino, unitamente ai suoi collaboratori Carlo Marchetto e Alcide Di Salvatore, vanno riconosciuti l’attaccamento ai colori, la valorizzazione dei nostri giovani e grande professionalità, oltre a valori morali importanti. Auguriamo loro le migliori soddisfazioni nel prosieguo delle rispettive carriere». Mister Bruno Tedino ha inviato un proprio messaggio all’ambiente neroverde: «Ringrazio la Società per aver ...