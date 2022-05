Bonus 200 €: ecco chi rischia di doverlo restituire a fine anno (Di giovedì 12 maggio 2022) C’è un dettaglio molto importante da seguire per il Bonus 200 €. I lavoratori con un reddito inferiore ai 35 mila € lordi sono avvisati Un Bonus che garantisce un’ottima rendita in surplus. Il Bonus 200 € per quest’anno sarà anticipato dai datori di lavoro direttamente in busta paga, tra Giugno e Luglio 2022. Questi ultimi, poi, avranno la possibilità di recuperarne l’importo con il primo pagamento delle imposte utile. A riceverlo, saranno direttamente i lavoratori dipendenti che hanno un reddito inferiore ai 35 mila € lordi, riferito al 2022. Il fatto che, però, si guardi al reddito percepito nell’anno corrente potrebbe far incorrere nel rischio di dover restituire quanto percepito. I lavoratori stagionali, invece, ... Leggi su zon (Di giovedì 12 maggio 2022) C’è un dettaglio molto importante da seguire per il200 €. I lavoratori con un reddito inferiore ai 35 mila € lordi sono avvisati Unche garantisce un’ottima rendita in surplus. Il200 € per quest’sarà anticipato dai datori di lavoro direttamente in busta paga, tra Giugno e Luglio 2022. Questi ultimi, poi, avrla possibilità di recuperarne l’importo con il primo pagamento delle imposte utile. A riceverlo, sardirettamente i lavoratori dipendenti che hun reddito inferiore ai 35 mila € lordi, riferito al 2022. Il fatto che, però, si guardi al reddito percepito nell’corrente potrebbe far incorrere nel rischio di doverquanto percepito. I lavoratori stagionali, invece, ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Approvato un provvedimento di sostegno a 28 mln di italiani. Per i pensionati e lavoratori dipen… - pdnetwork : Ci siamo battuti per aiuti concreti a famiglie e imprese. Le nostre proposte sono state approvate: ?? Assegno… - pgcabras : RT @StudioCabrasCdL: Ipsoa Quotidiano: Bonus carburante da 200 euro: la check list per l’utilizzo - IvanSimeone : Bonus 200 euro entro luglio: mancetta di Stato? Così si sostengono famiglie e partite IVA? - ElioLannutti : Chi rischia di dover restituire il bonus 200 euro a fine anno -