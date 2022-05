Bitcoin e cripto in crisi. Il punto di criptovaluta.it della Alessio Ippolito srl

(Di giovedì 12 maggio 2022) (Milano, 12 Maggio 2022) - Milano, 12 Maggio 2022 - Settimana difficile per il comparto dellevalute. Dalall'Ethereum tutti i principali player del settore hanno fatto registrare delle perdite estremamente importanti gettando nel panico moltissimi investitori. Ma cosa sta succedendo esattamente? Sta davvero finendo l'era d'oro dellevalute? Gli esperti divaluta.it , il sitosrldi riferimento del settore, hanno provato a dare una risposta a queste domande partendo da un'analisi a 360 gradi di tutto quello che sta avvenendo nel mondo e che, in qualche modo, sta influenzando pesantemente l'andamento dei principali mercati finanziari. Se da un lato tutte le principalivalute ...

Advertising

repubblica : Il Bitcoin brucia i guadagni del 2021. Inflazione e crollo di Terra, tutti i grattacapi delle cripto - lifestyleblogit : Bitcoin e cripto in crisi. Il punto di - antoniorosato72 : Bitcoin brucia i guadagni del 2021: crollo di Terra e i grattacapi delle cripto. La principale cripto arriva a scen… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Il Bitcoin brucia i guadagni del 2021. Inflazione e crollo di Terra, tutti i grattacapi delle cripto - infoiteconomia : Il Bitcoin brucia i guadagni del 2021. Inflazione e crollo di Terra, tutti i grattacapi delle cripto -

Ilè arrivato a scendere ai minimi da 16 mesi, cancellando quindi i guadagni del 2021 e ... Una serie di fattori ha agitato le acque nel mondo. In primo luogo, l'inflazione alta e le ...... nonostante quello che sta emergendo come unwinter". Mercoledì il prezzo delè crollato brevemente al di sotto di $ 30.000, toccando il punto più basso da giugno. A spingere al ...Il punto di vista di Criptovaluta.it In effetti, analizzando i grafici del Bitcoin (che in momenti di crisi rimane comunque la cripto di riferimento) ci si rende facilmente conto che questo stia ...Secondo il sito CoinMarketCap in un giorno sono stati bruciati qualcosa come 200 miliardi di dollari di valore. Il bitcoin cede il 2,6%, restando sotto i 28 mila dollari, Ethereum il 7,2% a 1890 ...