Bianca Guaccero e il monologo a Le Iene sulla chiusura di "Detto Fatto" (Di giovedì 12 maggio 2022) Bianca Guaccero si pronuncia in un monologo alle Iene raccontando la verità sulla chiusura del suo storico programma "Detto Fatto" che è andato in onda per quattro anni su Rai 2: "Ho scelto io di voltare pagina". Le dure parole della conduttrice contro le menzogne dei giornalisti. Dopo la chiusura di "Detto Fatto", Bianca Guaccero tormentata dalle fake news sul suo conto Bianca Guaccero ha chiuso il suo storico programma "Detto Fatto" su Rai 2 lo scorso maggio. Il programma da lei condotto è andato in onda sulla Rai per ben quattro anni. Dopo un percorso continuativo ...

