Ucciso in spiaggia in Colombia il procuratore antidroga paraguayano Marcelo Pecci, era in luna di miele con la moglie (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una esecuzione che, per modalità e obiettivo, sembra portare la firma dei cartelli del narcotraffico. Marcelo Pecci, procuratore del Paraguay per i casi di criminalità organizzata e traffico di droga, è stato Ucciso martedì in Colombia da un commando di uomini armati su una moto d'acqua. Il magistrato, di origini italiane, è stato colpito mentre era in luna di miele con sua moglie su un'isola al largo di Cartagena, come riferito dalle autorità locali e dai responsabili del resort. Pecci si era spostato con la giornalista Claudia Aguilera lo scorso aprile. La donna aveva recentemente condiviso sui social le foto che ritraevano lei e Pecci nella penisola di Baru, nei Caraibi, a sud della città Colombiana

