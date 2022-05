Tg La7, Enrico Mentana ha un imprevisto in diretta: “Di Martedì? Non sappiamo chi siano gli ospiti di stasera” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nella puntata di ieri, 10 maggio, dell’edizione serale del Tg La7, Enrico Mentana si è fatto notare per un episodio insolito. A fine puntata, il giornalista, come di consueto, ha ricordato gli appuntamenti serali: “Dopo di noi a Otto e mezzo gli ospiti di Lilli Gruber sono Beppe Severgnini, Giovanni Di Lorenzo, Andrea Scanzi e Orietta Moscatelli”. Con un po’ di imbarazzo, poi Mentana ha quindi aggiunto: “Non conosciamo gli ospiti di Di Martedì, ma comunque c’è Giovanni Floris”. A causa di un imprevisto, forse, le redazioni dei programmi non sono riuscite a comunicare, lasciando il giornalista all’oscuro della scaletta. Il bello della diretta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nella puntata di ieri, 10 maggio, dell’edizione serale del Tg La7,si è fatto notare per un episodio insolito. A fine puntata, il giornalista, come di consueto, ha ricordato gli appuntamenti serali: “Dopo di noi a Otto e mezzo glidi Lilli Gruber sono Beppe Severgnini, Giovanni Di Lorenzo, Andrea Scanzi e Orietta Moscatelli”. Con un po’ di imbarazzo, poiha quindi aggiunto: “Non conosciamo glidi Di, ma comunque c’è Giovanni Floris”. A causa di un, forse, le redazioni dei programmi non sono riuscite a comunicare, lasciando il giornalista all’oscuro della scaletta. Il bello della. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

