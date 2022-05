Smartworking, Rizzetto (FdI): bene contrattazione collettiva (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Oggi lo Smartworking lo abbiamo applicato soltanto in determinate situazioni in cui si può applicare più facilmente,per il resto ancora non esiste". Lo ha detto l'onorevole Walter Rizzetto (FDI), ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Oggi lolo abbiamo applicato soltanto in determinate situazioni in cui si può applicare più facilmente,per il resto ancora non esiste". Lo ha detto l'onorevole Walter(FDI), ...

Advertising

Affaritaliani : Smartworking, Rizzetto (FdI): bene contrattazione collettiva - bioccolo : RT @thewatcherpost: ?? Largo Chigi, #11maggio h8.45 | Concetti come quello di lavoro agile o #smartworking fanno parte ormai della nostra qu… - GPZurlo : RT @Utopia_lab: ?? Largo Chigi, #11maggio h8.45 | Concetti come quello di lavoro agile o #smartworking fanno parte ormai della nostra quotid… - andvaccaro : RT @Utopia_lab: ?? Largo Chigi, #11maggio h8.45 | Concetti come quello di lavoro agile o #smartworking fanno parte ormai della nostra quotid… - w_rizzetto : RT @thewatcherpost: ?? Largo Chigi, #11maggio h8.45 | Concetti come quello di lavoro agile o #smartworking fanno parte ormai della nostra qu… -

Smartworking, Rizzetto (FdI): bene contrattazione collettiva "Oggi lo smartworking lo abbiamo applicato soltanto in determinate situazioni in cui si può applicare più facilmente,per il resto ancora non esiste". Lo ha detto l'onorevole Walter Rizzetto (FDI), intervenendo ... Agenzia askanews Smartworking, Rizzetto (FdI): bene contrattazione collettiva Roma, 11 mag. (askanews) - 'Oggi lo smartworking lo abbiamo applicato soltanto in determinate situazioni in cui si può applicare più ... Smartworking, Borgherese: demandare a contrattazione collettiva "Secondo noi - ha concluso - è opportuno avere un framework legislativo di riferimento, ma la maggioranza dei temi, tra cui lo smartworking, va demandata alla contrattazione collettiva, tra parti ... "Oggi lolo abbiamo applicato soltanto in determinate situazioni in cui si può applicare più facilmente,per il resto ancora non esiste". Lo ha detto l'onorevole Walter(FDI), intervenendo ... Smartworking, Rizzetto (FdI): bene contrattazione collettiva Roma, 11 mag. (askanews) - 'Oggi lo smartworking lo abbiamo applicato soltanto in determinate situazioni in cui si può applicare più ..."Secondo noi - ha concluso - è opportuno avere un framework legislativo di riferimento, ma la maggioranza dei temi, tra cui lo smartworking, va demandata alla contrattazione collettiva, tra parti ...