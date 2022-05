Shevchenko | «Ho pensato tante volte di andare a combattere»

(Di mercoledì 11 maggio 2022) . Le dichiarazioni dell’ex attaccante ucraino Andriy Sehvchenko, in un’intervista a Ladbible Tv ha dichiarato di averdi arruolarsi per difendere l’Ucraina. Le sue parole: «Hodi, ma probabilmente non era la soluzione migliore. La soluzione migliore è usare le mie connessioni, iniziare a parlare della guerra, contribuire con aiuti umanitari, aiutare i rifugiati, creare i programmi (di sostegno) e parlare con le organizzazioni caritatevoli. Ed è quello che ho fatto negli ultimi due mesi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

