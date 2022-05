Roma, arriva la nuova maglia per la prossima stagione: colletto alla coreana con un solo bottone (Di mercoledì 11 maggio 2022) La nuova maglia è pronta , ma forse la vedremo in campo solo nella prossima stagione. La Roma inizia a far trapelare dettagli sulla casacca di casa che vestiranno Abraham e compagni. Saranno sempre ... Leggi su leggo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Laè pronta , ma forse la vedremo in camponella. Lainizia a far trapelare dettagli sulla casacca di casa che vestiranno Abraham e compagni. Saranno sempre ...

Advertising

forumJuventus : La Roma non va oltre il pareggio contro il Bologna, arriva così a tre giornate dalla fine la matematica certezza de… - leggoit : Roma, arriva la nuova maglia per la prossima stagione: colletto alla coreana con un solo bottone - OltreleColonne : Dopo Roma e Milano arriva in Sicilia Chiara Becchimanzi con Terapia di Gruppo - MLFranciolini : RT @romamobilita: #Roma #viabilità E' cambiata parte della viabilità su piazza Pio XI. Interessato chi arriva da via Leone XIII o da Villa… - FGiallorossa : RT @Mzucchiatti95: Siete nel 2018 e arriva uno dal futuro che vi dice: “Lapo Elkann si schiererà al fianco della Roma per permettere ai gi… -