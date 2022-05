Rinnovo Fabian Ruiz, Alvino aggiorna: “Situazione in stallo, questa è l’idea dell’entourage” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Continua ad esserci grande incertezza relativamente al futuro di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e non sono ancora ben chiare le intenzioni del Napoli riguardo ad un possibile Rinnovo, data la volontà di ridurre il monte ingaggi. A fare chiarezza sul futuro di Fabian Ruiz, ci ha pensato il giornalista Carlo Alvino durante la diretta di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Fabian Ruiz (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images) Rinnovo Fabian, Alvino: “Nessun incontro, parti lontane” Il giornalista ha smentito la notizia relativa ad un incontro avvenuto nei giorni scorsi fra il calciatore e il presidente De Laurentiis e afferma che ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Continua ad esserci grande incertezza relativamente al futuro di. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e non sono ancora ben chiare le intenzioni del Napoli riguardo ad un possibile, data la volontà di ridurre il monte ingaggi. A fare chiarezza sul futuro di, ci ha pensato il giornalista Carlodurante la diretta di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.(Photo by Valerio Pennicino/Getty Images): “Nessun incontro, parti lontane” Il giornalista ha smentito la notizia relativa ad un incontro avvenuto nei giorni scorsi fra il calciatore e il presidente De Laurentiis e afferma che ...

