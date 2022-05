Piaceva al Napoli, Mazraoui firma per la big: c’è l’annuncio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Noussair Mazraoui è stato per diversi mesi nel mirino del Napoli. Il terzino marocchino dell’Ajax era uno dei nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli per il calciomercato estivo. Il suo contratto con i ‘lancieri‘ è in scadenza a giugno 2022 e il suo nome è finito sulle scrivanie di diversi top club. Mazraoui (Getty Images)Mazraoui: niente Napoli, va al Bayern Monaco Negli ultimi mesi il nome di Mazraoui era sparito dai radar mercato del Napoli. Il motivo è da ricercare dietro il forte interesse di Barcellona e Bayern Monaco che si sono dati battaglia fino a qualceh giorno fa. Alla fine Noussair Mazraoui firmerà fino al 2026 con i bavaresi e l’annuncio è arrivato direttamente dal direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Noussairè stato per diversi mesi nel mirino del. Il terzino marocchino dell’Ajax era uno dei nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli per il calciomercato estivo. Il suo contratto con i ‘lancieri‘ è in scadenza a giugno 2022 e il suo nome è finito sulle scrivanie di diversi top club.(Getty Images): niente, va al Bayern Monaco Negli ultimi mesi il nome diera sparito dai radar mercato del. Il motivo è da ricercare dietro il forte interesse di Barcellona e Bayern Monaco che si sono dati battaglia fino a qualceh giorno fa. Alla fine Noussairfirmerà fino al 2026 con i bavaresi eè arrivato direttamente dal direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan ...

