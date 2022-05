Petizione on line contro il raduno degli Alpini, ma il sindaco di Rimini: «Io li aspetto, prima possibile» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nonostante la Petizione su Change.org – con quasi 14 mila firme in 12 ore – in cui si chiede la sospensione delle adunate annuali degli Alpini per 2 anni, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, si è detto pronto a ospitare di nuovo e «il prima possibile» l’adunata degli Alpini che ha definito «una festa di civiltà». «Sugli Alpini si è creato un clima che non mi piace. Per niente», ha scritto sui social. Per il primo cittadino, però, è «inaccettabile» il fatto che ora gli Alpini vengano «brutalmente colpevolizzati di ogni nefandezza». A chi chiede di vietare l’adunata degli Alpini in ogni città, lui ha detto: «Su questo non solo non seguo la tesi ma rivendico anche ... Leggi su open.online (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nonostante lasu Change.org – con quasi 14 mila firme in 12 ore – in cui si chiede la sospensione delle adunate annualiper 2 anni, ildi, Jamil Sadegholvaad, si è detto pronto a ospitare di nuovo e «il» l’adunatache ha definito «una festa di civiltà». «Suglisi è creato un clima che non mi piace. Per niente», ha scritto sui social. Per il primo cittadino, però, è «inaccettabile» il fatto che ora glivengano «brutalmente colpevolizzati di ogni nefandezza». A chi chiede di vietare l’adunatain ogni città, lui ha detto: «Su questo non solo non seguo la tesi ma rivendico anche ...

