Nadal-Shapovalov domani in tv | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Rafaelincontrerà il canadese Denisagli ottavi di finale degli. I precedenti sono 4-1 in favore del maiorchino. I due si sono incrociati ben due volte al Foro Italico, l’ultima volta proprio lo scorso anno ed era proprio un match di terzo turno. L’ex numero uno del mondo risolse la pratica addirittura al tie-break decisivo e furono ben due i match point da dover annullare.sta cercando di ritrovare la forma migliore dopo il periodo di stop a causa del problema alle costole patito ad Indian Wells. Il battesimo a Roma è stato abbastanza buono contro l’americano Isner. Contro, tuttavia, occorrerà alzare il livello e soprattutto la profondità di colpi. Il canadese è apparso piuttosto in forma. Nelle sue ...

WeAreTennisITA : RAFA PASSEGGIA ?? John Isner regge fino al 3-3 del primo set, quando fallisce due palle break e capisce che non c'è… - LorenzoAndreol4 : Giovedì da leoni al Foro Italico. Tutti e 16 gli ottavi di finale, con ben sei match sul Centrale. #Nadal vs Shapo… - Labellasospesa : RT @WeAreTennisITA: Uno dei match imperdibili del giovedì agli #IBI22: NADAL ?? SHAPOVALOV ?? ?? 'Contro Denis sarà un test molto duro. Lo sc… - Domenico1oo777 : RT @WeAreTennisITA: Uno dei match imperdibili del giovedì agli #IBI22: NADAL ?? SHAPOVALOV ?? ?? 'Contro Denis sarà un test molto duro. Lo sc… - BNL_PR : RT @WeAreTennisITA: Uno dei match imperdibili del giovedì agli #IBI22: NADAL ?? SHAPOVALOV ?? ?? 'Contro Denis sarà un test molto duro. Lo sc… -

... Masters 1000 da lui conquistato dieci volte, lo spagnolo Rafael, che al suo esordio stende l'americano John Isner con un netto 6 - 3 6 - 1 e si avvia a sfidare il canadese Denis, ...In attesa del derby Sinner - Fognini di stasera, buona la prima per Rafaagli "Internazionali d'Italia", quinto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi 5.415.ostacolo Denis, ...Da non perdere, peraltro, il confronto tra Filip Krajinovic e uno tra Jannik Sinner e Fabio Fognini, entrambi talenti italiani. Attenzione anche a Rafael Nadal, che affronterà Denis Shapovalov. Di ...Rafa Nadal campione in carica della scorsa edizione degli Internazionali d’Italia di Tennis è partito fortissimo contro John Isner. Il campione spgnolo , ha dominato contro l’americano: 6-3, 6-1. Al ...