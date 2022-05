Mercato – Il Benfica ha deciso, niente riscatto per Lazaro: tornerà all’Inter (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Benfica non riscatterà Valentino Lazaro Durerà solo una stagione l’avventura al Benfica per Valentino Lazaro, esterno di proprietà dell’Inter passato in prestito al club portoghese nel corso dell’estate 2021. Secondo quanto riportato da A Bola, il club lusitano ha deciso di non riscattare il giocatore austriaco e che dunque a fine stagione farà ritorno a Milano. Il calciatore austriaco ha raccolto fin qui 26 presenze totale con le Aquile (15 in campionato, 6 in Champions League e 5 suddivise tra Taça de Portugal e Taça da Liga), senza riuscire a trovare la via gol. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilnon riscatterà ValentinoDurerà solo una stagione l’avventura alper Valentino, esterno di proprietà dell’Inter passato in prestito al club portoghese nel corso dell’estate 2021. Secondo quanto riportato da A Bola, il club lusitano hadi non riscattare il giocatore austriaco e che dunque a fine stagione farà ritorno a Milano. Il calciatore austriaco ha raccolto fin qui 26 presenze totale con le Aquile (15 in campionato, 6 in Champions League e 5 suddivise tra Taça de Portugal e Taça da Liga), senza riuscire a trovare la via gol. L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

LucaRuss0 : MERCATO, Interesse per David Neres, ma il Benfica resta in pole - MondoBN : MERCATO, Interesse per David Neres, ma il - Angelredblack1 : RT @ACMilanInside_: Mercato, il Benfica fissa il prezzo di Nunez: servono 70 milioni - ACMilanInside_ : Mercato, il Benfica fissa il prezzo di Nunez: servono 70 milioni - ACMilanInside_ : Mercato: Io Benfica fissa il prezzo per il suo gioello -