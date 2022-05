Luca Steinmann racconta la periferia di Severodonestk a pochi chilometri dal fronte

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il nostro inviato ci riporta una doppia immagine dei territori intorno a Lugansk: da una parte la città dove da stasera non ci sarà più il coprifuoco, mentre ad una trentina diancora si ...

Advertising

TgLa7 : #SpecialeTgLa7 @luca_steinmann1 da #Lugansk: I russi non fanno più riferimento alla liberazione dell'Ucraina dai na… - luca_steinmann1 : RT @TgLa7: Gli aggiornamenti di @luca_steinmann1 da #Luhansk - TgLa7 : Gli aggiornamenti di @luca_steinmann1 da #Luhansk - elespaterlini1 : @PietroSalvatori @mariamacina Conflitto a bassa intensità Può diventare endemico Luca Steinmann alla 7 - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: Il punto di @luca_steinmann1 sul #Donbass -

TGLA7

Il nostro inviato ci riporta una doppia immagine dei territori intorno a Lugansk: da una parte la città dove da stasera non ci sarà più il coprifuoco, mentre ad una trentina di chilometri ancora si ...Il nostro inviato non ha potuto raggiungere la città a causa di uno scontro armato. Tutto intorno campagne desolate disseminate di carcasse di mezzi militari distrutti Guerra Ucraina, Luca Steinmann nei dintorni di Severodonestk, nel Donbass Il nostro inviato non ha potuto raggiungere la città a causa di uno scontro armato. Tutto intorno campagne desolate disseminate di carcasse di mezzi militari distrutti ..."Cosa succederà adesso Si proseguirà con l'avanzata Nessuno si aspetta che la guerra finisca presto" commenta l'inviato nella regione più contesa ...