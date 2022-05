L’iPhone pieghevole è sempre più realtà | quando uscirà sul mercato

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Di iPhonene abbiamo sentito parlare tanto, la notizia purtroppo non si è mai concretizzata. A quanto pare stavolta, per la gioia di tutti i fanatici Apple, qualcosa si sta muovendo. La Apple, uno dei colossi della telefonia, daproduce dispositivi di altissima qualità e che rispecchiano tutte le caratteristiche delle tecnologie più avanzate. iPhone Apple (Pixabay)Una delle ultime innovazione, attesissima da un gran numero di clienti è proprio. Per molto tempo si è trattato solo di voci, ma a quanto pare recentemente qualcosa “sta bollendo in pentola”. Infatti secondo il sito di notizie The Elec, la Apple starebbe sperimentando e producendo un nuovo tipo di pannello OLED. Questo nuovo modello non è dotato del polarizzatore (che è uno strato utilizzato per ...