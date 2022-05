L'eterogenesi dei fini spiegata con una réclame dell'Alto Adige (Di mercoledì 11 maggio 2022) È un capriolo, è uno stambecco – no, è Giovanni Fornero, lo storico della filosofia il cui viso non ci è familiare ma il cui nome è affiancato da decenni a quello di Abbagnano sui manuali per le scuole. Ora il suo bel volto disteso campeggia su una pagina pubblicitaria, con sfondo di vette montane e fronzutissimi alberi, ciò che crea un contrasto spaesante con l’evenienza che il nostro sia elegantissimo, in giacca e cravatta. È una réclame in cui si illustra che “la filosofia dei grandi maestri si scrive anche in Alto Adige” e che le opere di Fornero “in parte sono state pensate e scritte sotto i cieli dell’Alto Adige”. Non è chiarissima la ratio dell’inserzione: se l’annuncio implichi che l’eccezionalità dell’impresa di Fornero ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 11 maggio 2022) È un capriolo, è uno stambecco – no, è Giovanni Fornero, lo storicoa filosofia il cui viso non ci è familiare ma il cui nome è affiancato da decenni a quello di Abbagnano sui manuali per le scuole. Ora il suo bel volto disteso campeggia su una pagina pubblicitaria, con sfondo di vette montane e fronzutissimi alberi, ciò che crea un contrasto spaesante con l’evenienza che il nostro sia elegantissimo, in giacca e cravatta. È unain cui si illustra che “la filosofia dei grandi maestri si scrive anche in” e che le opere di Fornero “in parte sono state pensate e scritte sotto i cieli”. Non è chiarissima la ratio’inserzione: se l’annuncio implichi che l’eccezionalità’impresa di Fornero ...

Advertising

lajodina : putin attualmente desidererebbe, in una logica retrospettiva, che il 24 febbraio gli fosse venuto il più classico d… - MicioBau1 : @valeangelsback Ormai siamo all'eterogenesi dei fini. Vogliamo tutelare la salute, escludendo chi ha dimostrato di… - ersarchiapone : @santa_slavina L'eterogenesi dei fini? - bassahnj : RT @onninasbrain: eterogenesi dei fini - acharat : @PeterCiaccio1 Eterogenesi dei fini, dicono. Quella cosa in cui estrema sinistra ed estrema destra finiscono per so… -